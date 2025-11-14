Георги Марков – бивш конституционен съдия и депутат от гражданската квота на ГЕРБ, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.
Около 1/3 от унгарското общество не подкрепя унгарския президент.
"Има силна либерална опозиция. Опозиционните партии в Унгария са разпуснати, има само т.нар. партия ТИСА, но тя е виртуална интернет партия, реално няма структури. Битката е между Тръмп в Унгария и между Сорос, Вебер и Урсула в подкрепа на опозицията“, заяви Марков.
По думите му Виктор Орбан е "човекът на Тръмп в Европа“. Унгарският президент подкрепя американския още от 2016 г. Това според него носи преки ползи за унгарците.
"Паднаха санкциите за "Турски поток“, както и за далекопровода "Дружба“, което ще гарантира на унгарците най-ниските режийни в Европа в следващите години. Орбан получи падане на санкциите за много важната атомна централа "Пакс“, която ще се изгражда с технологии на американците. Падна "Магнитски“ за пръв път в историята на Америка – в негова чест Тръмп отмени санкциите за неговия началник кабинет. Америка създава финансов щит над унгарския форинт – сключи се договор между националната банка на Унгария и Държавния резерв на Америка. Америка ще се намесва винаги когато някой политически, спекулативно или по друг начин посегне на форинта“, изброи Георги Марков.
Георги Марков: В последните 10 години Унгария е най-сигурната страна за живеене
©
Още по темата
/
Администрацията на Тръмп разширява критериите за виза: Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка
13.11
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
Дали важи и за Българя? Румъния официално потвърди съкращаването на военния контингент на САЩ в Европа
29.10
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
Още от категорията
/
Адвокат Мартин Костов обясни стъпка по стъпка какво да направим, ако станем жертва на банков фишинг и неразрешени преводи
13:24
Топлофикационните дружества вдигат ръце: Няма окончателно решение как ще се изчислява таксата "сградната инсталация"
11:17
Ген. Мутафчийски за исторически пробив в трансплантациите: Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина
10:32
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.