Георги Първанов по повод петия неуспешен вот на недоверие към правителството.
"Нямаше реален дълбок политически дебат. Нямаше идея за стратегия, нямаше идея за политики дори. И затова репликите се изнесоха извън залата. Нещо повече - видяхме един скандал, една свада, която носеше махленски привкус. Но е очевидно, че това беше целта на вносителите. Не сложиха акцента върху политиките, защото търсеха конфликта, търсеха сблъсъка с Делян Пеевски. Получи се", анализира гостът.
По думите му от това никой не е спечелил, даже са загубили и двете страни.
"Видяхме и репликите между Борисов и Пеевски. На спортен език това за мен е заучена комбинация. Те сигурно са си казали или някой им е подсказал, че трябва да има такива разменени реплики, за да демонстрират някаква раздалеченост помежду си. Нямам съмнение, че ще си изгладят отношението и ще продължат напред", каза още Първанов пред Bulgaria ON AIR.
Радев едва ли ще постигне значим резултат със своя партия
Според бившия държавен глава е очевидно, че президентът Румен Радев има нагласа да създаде свой политически проект.
"Надявам се да е след края на мандата му, а не да прекъсне мандата. Отново ще изразя своя скептицизъм, че би могъл да постигне някакъв резултат, достатъчно значим, че да може да се наложи в политическото пространство по начина, по който е работил досега", каза още Първанов.
Той е на мнение, че не е твърде амбициозно за президента Радев да грабне електората на БСП.
"На този етап, за съжаление, левицата стои скромно в политическото пространство. Но има други сили, които са леви, които се левеят - популистки са достатъчно в публичното пространство, които вече са грабнали едни десетина процента минимум, и които биха могли с натрупване да влязат в следващите избори. Така че не можем ние отляво да гледаме спокойно на процесите, които се развиват", посочи още Първанов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.