Хората очакват да видят конкретни обвинения за конкретни нарушения и конкретни хора в затвора – така, както законът постановява, нищо повече. Силно се надявам прокуратурата и КПКОНПИ да започнат веднага досъдебно производство за престъпления по служба срещу конкретни длъжностни лица, подписали всички устройствени планове, разрешителни, актове за строеж в речното легло, започвайки от случая с "Елените“. Това каза експертът по климат и енергетика Георги Стефанов внаПо думите му в случаите с "Елените“ и Царево има законови нарушения от страна на редица правителства, министри, местни власти, агенции. "Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена. За всички нарушения през годините, за добро или лошо, има документални следи. Те са публични и достъпни. Зад всяко съгласувателно действие и разрешение стои име, подпис и печат. Много трудно ще е на институциите да се измъкнат, прехвърляйки си топката“, коментира Стефанов.Инвеститорите и фирмите, които стоят зад незаконните постройки, също трябва да бъдат осветлени и да понесат своята отговорност, добави той. "Не на последно място, трябва да се наложи веднага запор върху имотите и фирмите на тези физически лица, за да не могат те да се измъкнат, защото и това се е случвало в нашата история. ДНСК трябва да издаде веднага заповед за спиране на експлоатацията на всички тези сгради, да извърши пълна проверка на строителната и книжна документация – ПУП, разрешителни, актове, съгласувания. Тези документи са налични, те не са скрити. При липса на невалидни документи трябва да издаде акт за незаконно строителство и заповед за премахване на тези обекти“, обясни експертът по климат и енергетика.МОСВ и "Басейнова дирекция“ също носят своята отговорност. "Те трябва да направят спешно хидроложко обследване, да издадат акт за нарушаване на Закона за водите, да възстановят статута на терена като воден обект, а не като урбанизирана територия. "Басейнова дирекция“ е констатирала строителство в речното корито през 2009 г. Оттам нататък обаче институциите не са направили нищо. Общината и ДНСК са си прехвърляли топката, МОСВ като принципал на "Басейнова дирекция“ си е замълчала, прокуратурата не се е самосезирала и тези строежи са били узаконени постфактум. Ето това са поредица от нарушения от всички институции“, посочи Георги Стефанов.Според него Министерски съвет е в правомощията си да обяви временен мораториум върху строителството на заливаемите зони. "Такива места има по Черноморието десетки, а в страната – стотици. Всички населени места трябва да бъдат ревизирани и превентирани“, подчерта Стефанов.С изменението на климата подобни катастрофични наводнения и суши ще стават все по-чести и е нужна превенция и адаптация. "Четири-пет месеца говорехме за безводие и суша и изведнъж виждаме почти годишните норми, които се изливат за едно денонощие. Хората и инфраструктурата не са готови. Сега загинаха четирима човека, но ако беше август или септември, хората щяха да са десетки или стотици. Трябва много бързо да си вземем поуки и да адаптираме бюджетите, политиките, превенцията, комуникацията с хората“, добави експертът.