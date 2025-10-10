ЗАРЕЖДАНЕ...
Георги Тахов: МЗХ продължава да поставя напояването като водещ приоритет в своята дейност
Припомняме, че в настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика са предвидени за земеделците в ЕС около 300 млрд. евро, а в защита на интересите на селскостопанските производители, са предвидени и национални мерки, в т.ч. и целенасочени инвестиции в инфраструктурата и в новите технологии - такива, които не позволяват водата да бъде разхищавана или да не достига до предназначението си. "Не само водата за напояване, но и питейната водата“, подчерта Росен Желязков.
Министърът на земеделието и храните Георги Тахов коментира, че секторът има нужда от предвидимост, ресурси и дългосрочна грижа, за да бъде устойчив и конкурентоспособен. "Земеделските производители разчитат на стабилна подкрепа и ясни правила, които да им позволят да планират, инвестират и развиват стопанствата си. Именно поради това ръководството на Министерството на земеделието и храните продължава да поставя напояването като водещ приоритет в своята дейност“, каза Тахов.
