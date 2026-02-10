Георги Тахов.
Той благодари на пчеларите за всеотдайния им труд и висококачествения български мед, който произвеждат.
За Министерството на земеделието и храните пчеларството е и остава значим и традиционен земеделски сектор с важен принос за продоволствената сигурност и жизнеността на селските райони.
"Поздравявам Вас и Вашите семейства по повод професионалния Ви празник – Деня на свети Харалампий, като Ви желая здраве, удовлетворение и пълни кошери с мед през 2026 година!", написа още Тахов.
