Димитър Главчев като допълнително материално стимулиране (ДМС). Бонусът за първото тримесечие на 2024 г. е 24 280 лева, а средствата са дарени.
Думите на председателят на Сметната палата идват във връзка с публикация в социалната мрежа на депутата от "Да! България“ Ивайло Мирчев, според която председателят на Сметната палата е получил 113 257 лв. ДМС за 2024 г.
Името на председателя обаче не се посочва.
На 16 април 2024 г. Димитър Главчев стана министър-председател и както гласи чл. 21, ал 3 от Закона за Сметната палата, определи своя заместник Горица Грънчарова – Кожарева да получи правомощията на председател на Сметната палата по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България, припомниха от пресцентъра.
В качеството си на министър-председател на Република България в две служебни правителства (9 април-27 август 2024 г. и 27 август 2024-16 януари 2025 г) Главчев не е получавал ДМС, а само заплатата си като премиер. В първото служебно правителство той беше и министър на външните работи, но за тази длъжност изобщо не е получавал възнаграждение.
"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса:
Данните са публично достъпни и са декларирани в публичния регистър.
Размерът на ДМС, което получават служителите и ръководството на държавните институции, се определя според вътрешни правила на всяко ведомство.След като се връща като председател на Сметната палата в началото на 2025 г., правилата за ДМС в Сметната палата са променени. Решено е, че ДМС не може да бъде повече от две заплати за всички служители.
Решението на Димитър Главчев е ДМС за ръководството на Сметната палата е бъде до една заплата. Въведено е и оценяване на служителите, каквото до този момент не е имало – така се създава обективен критерий за допълнително полагания труд, на базата на който да се определя размерът на ДМС.
Допълнителните средства са икономии, реализирани от бюджета на ведомствата, от незаети щатни бройки. Ако няма достатъчно назначени служители, то тяхната работа се изпълнява от останалите, затова и полагащото им се възнаграждение се разпределя.
За първото тримесечие на тази година по предложение на Димитър Главчев председателят и заместник-председателите му не са получили допълнителни възнаграждения. Това се отнася и за второто тримесечие, след като на 16 май 2025 г. от Народното събрание са избрани новите заместник-председатели на Сметната палата – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
Главчев отговори на Мирчев: Не съм взел 113 000 лева допълнително материално стимулиране!
© Булфото
Още от категорията
/
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
16:02
Мирчев: Част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи през "Лукойл"!
11:03
МВнР: Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.