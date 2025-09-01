ЗАРЕЖДАНЕ...
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
© NOVA
"Пожарът вече е локализиран на площ над 200 декара. На терен в момента работят 50 човека. Днес усилията основно са насочени към обработване на дънерите и падналата суха дървесна маса. В гасенето включват 20 колеги от армията, от Регионалната дирекция на пожарната в Благоевград, от ДГС, от парк "Рила" и парк "Пирин", обясни пред NOVA главен инспектор Юлиан Петров.
По думите му достигането до пожара е много трудно, тъй като пламъците са на много голяма надморска височина. "Първо около час се пътува с автомобили, а след това над час се ходи пеш до горе", подчерта той. "Основно се работи с резачки и с инструменти, които всеки, който участва на терен, си носи. Горящите дървета и дънерите ги изрязваме с резачките и след това се затрупва с пръст", обясни технологията на гасене Петров.
Помощ от въздуха днес не е искана, защото не се налага. Няма да има и доброволци на терен. Усилията ще бъдат насочени основно по периметъра и по северния фронт на пожара.
Още по темата
/
Пожар високо в Рила
28.08
Комисар Дончев: Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъня, опасно е!
19.08
Още от категорията
/
От 1 януари във фиша за заплата ще пише само сумата в евро, равностойността й в лева няма да фигурира
10:58
Синдикат "Образование": Приветстваме късното започване на учебния ден, но на доста места е невъзможно
10:23
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
31.08
Ново проучване показва, че периодичното гладуване може да увеличи риска от сърдечносъдова смърт
31.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.