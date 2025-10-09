Сподели close
До 1 януари 2026 г. официалната валута е българският лев.Официалният фиксиран курс – 1 EUR = 1.95583 BGN. Не приемайте "различен курс“.

Обменяйте пари САМО на официални места, съветват от Главна дирекция "Национална полиция":

банки или пощенски станции (за населени места, където няма клонове на банка), където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса.

БНБ ще обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето!

Внесете левовете си в банковата си сметки преди 1 януари 2026 г., така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно!

Внимавайте за измами!

Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари.

Не давайте пари, лична и банкова информация на непознати.

Ако не сте сигурни – питайте!

Попитайте в банката, пощата или кметство. При съмнение за измама – обадете се на 112.

Бъдете внимателни, не бързайте и не се доверявайте на непознати!

Подробна и полезна информация за въвеждането на еврото в България може да намерите в линка в първия коментар