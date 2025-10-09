ЗАРЕЖДАНЕ...
Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
Обменяйте пари САМО на официални места, съветват от Главна дирекция "Национална полиция":
банки или пощенски станции (за населени места, където няма клонове на банка), където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса.
БНБ ще обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето!
Внесете левовете си в банковата си сметки преди 1 януари 2026 г., така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно!
Внимавайте за измами!
Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари.
Не давайте пари, лична и банкова информация на непознати.
Ако не сте сигурни – питайте!
Попитайте в банката, пощата или кметство. При съмнение за измама – обадете се на 112.
Бъдете внимателни, не бързайте и не се доверявайте на непознати!
Подробна и полезна информация за въвеждането на еврото в България може да намерите в линка в първия коментар
