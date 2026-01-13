Главната прокуратура в Скопие е образувала производство срещу 54-годишния мъж, заподозрян в счупване на стъклото на вратата на посолството на Република България на 11 януари, пишеЗаподозреният, както е посочено от прокуратурата, "е повредил входната врата на посолството на Република България от омраза, като е счупил стъклото на вратата с камък и веднага е избягал в неизвестна посока“."Прокурорът е внесъл предложение до съдията по предварителното производство за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража“, като е обяснил, че са налице обстоятелства, сочещи за риск от бягство, както и основателен страх, че заподозреният може да повтори престъплението“, се казва в съобщението.