Главният секретар на МВР Георги Кандев сподели за два тревожни сигнала от снощи - и двата в Благоевградско, предаде Varna24.bg

При първия случай става дума за сигнал на тел. 112, според който кандидат-депутат е бил заплашван и притискан от два черни джипа, докато е в автомобила си. Лицата са установени и задържани.

Вторият казус касае мъж и жена, които заплашвали хора, станали свидетели на купуване на гласове в с. Микре - отново Благоевградско. Нарушителите са установени и задържани.

"Ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления, не само свързани с изборите", заяви Кандев.

Изборен ден

В 7 часа тази сутрин започна изборният ден.

15408 полицаи са ангажирани да охраняват секциите, каза Кандев в изявление от своя Facebook профил.

Сигнали

До момента има 93 получени сигнала за изборни нарушения и са образувани 8 досъдебни производства. Кандев увери, че всеки сигнал се проверява и се реагира незабавно. Служителите следят за сигнали в реално време по всички канали за връзка - имейл и телефон.

Актуална информация

По-късно днес, главният секретар на МВР, вътрешният министър Емил Дечев и зам.-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов ще се включат отново с актуална информация, касаеща изборния ден и работата на полицията.

Избирателната активност към 9 ч. тази сутрин е 4,9%, отчете "Алфа Рисърч".