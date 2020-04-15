Ãëàâíèÿò çäðàâåí èíñïåêòîð ñ íîâà ìðà÷íà ïðîãíîçà çà ïèêà íà åïèäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 23:25 / 15.04.2020Êîìåíòàðè (3)142
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Ñèòóàöèÿòà â Ïàíè÷åðåâî å îâëàäÿíà, êîìåíòèðà ïðåä æóðíàëèñòè ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. ä-ð Àíãåë Êóí÷åâ. Äíåñ ñëåäîáåä òîé ïîñåòè ïîäáàëêàíñêîòî ñåëî, â êîåòî îò 00:00 ÷àñà íà 15 àïðèë å âúâåäåíà 14-äíåâíà êàðàíòèíà, ïðåäàâà ÁÒÀ.

Ïðåç ïîñëåäíèòå òðè äíè øåñòèìà æèòåëè îò ðîìñêèÿ êâàðòàë, çàðàçåíè ñ COVID-19, ñà ïðèåòè çà ëå÷åíèå â Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà â Ñòàðà Çàãîðà. Î÷àêâà ñå òàçè âå÷åð äà ñòàíàò ÿñíè ðåçóëòàòèòå îò ïúðâèòå 80 ïðîáè íà êîíòàêòíè õîðà, íà êîèòî äíåñ íàïðàâèõà ñ PCR òåñòîâå åêèïè íà Ðåãèîíàëíà çäðàâíà èíñïåêöèÿ - Ñòàðà Çàãîðà.

Äîö. ä-ð Àíãåë Êóí÷åâ ïðîãíîçèðà ïèê íà ïàíäåìèÿòà îò COVID-19 â Áúëãàðèÿ äî ñåäìèöà, êàòî â ðàçëè÷íèòå îáëàñòíè öåíòðîâå ùå áúäå ðàçëè÷åí. Ïî äóìèòå ìó, êîëêîòî ïîâå÷å õîðà ñå èçñëåäâàò, òîëêîâà ïî-ðåàëíà ùå áúäå ñèòóàöèÿòà â ñòðàíàòà.

Ïî-ðàíî ïðåç äåíÿ äîö. ä-ð Àíãåë Êóí÷åâ å ïîñåòèë Âèðóñîëîãè÷íàòà ëàáîðàòîðèÿ â Êëèíèêàòà ïî èíôåêöèîçíè áîëåñòè â Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà "Ïðîô. ä-ð Ñòîÿí Êèðêîâè÷", êúäåòî å äîñòàâèë 300 PCR òåñòà.



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