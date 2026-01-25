"Гледам цената, не качеството": Все по-скъпо на пазарите у нас
© bTV
От КНСБ предупредиха, че ако нарастването на цените продължи, инфлацията също ще скочи над прогнозната.
Най-голям ръст в цените на дребно има при зеленчуците - проверяваме цените им на пазара в Ямбол.
Заради студа някои от търговците днес излизат за първи ден, когато температурите са поносими. Рекорд в цените държат доматите, краставиците и лимоните , които са по 6 лева за килограм .
По поръчка на майка си Добри Динев купува всичкия зелен лук от сергиите на цена от 52 евроцента за връзка.
По данни на синдикатите най-голямо увеличение има в цените на доматите и краставиците. На пазара ги откриваме за малко над 3 евро на килограм . Според търговците поскъпване няма, а надценката , с която работят е постоянна - 20 % .
"Беше малко студено и нямаше много работа , наистина , но като цяло е нормално“, казва пред bTV Диана.
Срещаме и друг търговец – Дора.
"Имам домати и краставици. 6 лева за килограм, 3, 07 евроцента. Същата цена бяха, и между другото краставицата беше на седем лева преди Нова година“, обяснява ни тя.
За разлика от търговците обаче клиентите отчитат поскъпване при зеленчуците и заради по-високите цени някои се отказват да купуват.
"Както беше два лева, сега е две евро, най-често така се получава ...“, казва ни Тинка Кръстева, докато пазарува.
"Видях цените и сметнах, че не мога да си позволя. Гледам цената, аз не гледам качеството. За тези доходи, за мен водещи са цените, на първо място. Не може да имаш пет лева, а да дадеш десет лева, нали, не можем да правим фокуси“, казва друга клиентка.
Според търговците някои стоки като лука и зелето са с по-ниска цена спрямо декември.
Още по темата
/
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
24.01
Мая Манолова: Законопроектът "Антиспекула" няма да доведе до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията
21.01
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
13.01
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената. Очакванията са за поскъпване и през 2026 година
27.12
Още от категорията
/
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
12:33
Недялка Делева: Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза
09:34
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
Румяна Бъчварова за Радев: Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 35 мин.
Не ходя и не купувам от алчните се самозабравили търговци, гледат канят подканват , с ехидност подминавам сергиите,, по-добре да отида до Гърция или Турция от колкото да им гледам нацупените до безобразие физиономии.Хем разходка ще си направя.
един тракиец
преди 1 ч. и 23 мин.
2 лева домати през лятото, 2 евро домати през зимата. Еврото е виновно! А едно време какво хубаво беше - нямаше домати и краставици през зимата?!?!?
Анонимен
преди 2 ч. и 50 мин.
Тинка Кръстева защо не каза конкретно кое от 2 лева е станало 2 евро, а само общи приказки и ала-бала???
Анонимен
преди 3 ч. и 8 мин.
Превъртяхте ли? Какви домати и краставици януари! Семената още не са засети. Зеленивт лук е под снега. Като са поскъпнали, почвайте да произвеждате, за да забогатеете.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.