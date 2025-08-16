ЗАРЕЖДАНЕ...
Гледат мярката на мъжа, подал фалшив сигнал за полет до Лондон
©
Припомняме, че фалшивото обаждане, подадено на телефон 112 затвори въздушното пространство на Чехия за полета от София и вдигна военновъздушните сили на Германия.
Към момента мъжът е настанен в психиатрия в Пловдив, но ако бъде доказано, че е психично здрав, може да получи наказание до 2 години лишаване от свобода.
Още от категорията
/
Експерт за ужасяващата катастрофа в София: Абсолютен опит за убийство. Все едно да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш
09:39
Експерт за шофьора с книжка от 2 седмици: За да владееш тази кола, трябва да имаш много сериозен опит
15.08
Автоинструкторът на шофьора, забил колата си в автобус: Имаше опит зад волана преди курса, не е правил нарушения
15.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.