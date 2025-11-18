Глобален срив блокира достъпа до сайтове в цял свят, включително и в България!
Посетителите получават съобщение за "вътрешна грешка на сървъра в мрежата на Cloudflare“ и съвет да "опитат отново след няколко минути“, докато проблемът се разпространяваше към сайтове, които разчитат на инфраструктурните услуги на компанията.
Според данните на сайта Downdetector има огромен ръст на проблемите с Cloudflare в световен мащаб.
Какво всъщност е Cloudflare?
Обикновено е невидимо – и така трябва да бъде. Но днес Cloudflare стана много по-забележимо.
Компанията е ключов, но дискретен стълб на интернет инфраструктурата. Именно затова множество привидно несвързани сайтове бяха засегнати едновременно – подобно на срива в Amazon Web Services миналия месец, пише Indipendent.
