Най-големите банки у нас са готови да удължат срока за внасяне на пари по сметка без такса, за да се облекчи смяната на левове в евро след 1 януари, показа проверка на БНТ.По данни на БНБ от обращение ще трябва да се изтеглят 640 тона банкноти и 7700 тона монети. В момента без такса в петте големи банки могат да се внасят пари в различни срокове от края на септември до края на декември, но при увеличен интерес времето за внасяне без такса ще бъде увеличено.Условието потребителите да внесат пари по сметка без такса е да го направят лично или чрез пълномощник по собствена сметка. За големи суми над 30 хиляди лева, повечето банки искат и предварителна заявка."Въвеждането на еврото не е нещо, което се случва всеки ден, така че е съвсем нормално да има притеснения и затова решихме да дадем възможност на клиентите да си внесат банкнотите предварително без такса или на банкомати с депозитна функция, каквито нашата банка има доста на брой. Ние имаме дъщерна банка в Хърватия, от която научихме доста ценни уроци за това как е минал преходът при тях. Важно е през първите дни и месеци на 2026 година да се избегне струпването на хора в банките за обмяна на тези средства и затова дадохме тази възможност доста по-рано на нашите клиенти. На 1 януари 2026 година всички наличности, които те са внесли ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс на еврото спрямо закона за въвеждане на еврото в България", каза Михаела Темелкова.