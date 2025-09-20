Голям пожар бошува в Плевен. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.Очевидци съобщават, че мястото на пожара е в рафинерия Плама-Плевен.От кадрите се вижда, че над града се издига гъст черен дим.Очаквайте подробности!