Голям пожар бошува в Плевен. Това става ясно от публикации в социалните мрежи. 

Очевидци съобщават, че мястото на пожара е в рафинерия Плама-Плевен. 

От кадрите се вижда, че над града се издига гъст черен дим. 

Очаквайте подробности! 