Голям пожар в близост до Старосел
По думите на хората огънят гори от часове. В райна духа и силен огън, който допълнително утежнява работата на огнеборците.
Временно движението по път III-6061 в участъка между Паничери и Старосел в област Пловдив е ограничено заради пожар, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“. На място водачите изчакват, докато ситуацията бъде овладяна.
Горят старите лозя северно от пътя между двете села.
Началникът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Васил Димов информира, че към района са изпратени девет екипа на дирекцията.
Пътна полиция също е на място, за да осигури безопасността на движението и да подпомогне координацията на транспортния поток.
