За голям пожар на изток от Старосел съобщават очевидци в социалните мрежи.По думите на хората огънят гори от часове. В райна духа и силен огън, който допълнително утежнява работата на огнеборците.Временно движението по път III-6061 в участъка между Паничери и Старосел в област Пловдив е ограничено заради пожар, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“. На място водачите изчакват, докато ситуацията бъде овладяна.Горят старите лозя северно от пътя между двете села.Началникът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Васил Димов информира, че към района са изпратени девет екипа на дирекцията.Пътна полиция също е на място, за да осигури безопасността на движението и да подпомогне координацията на транспортния поток.