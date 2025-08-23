ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям пожар в местността "Свети Георги" в Сливен
Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа.
Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място работят 6 екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци, както и от Държавното горско стопанство.
В района духа силен вятър, но всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони.
Още по темата
/
Комисар Дончев: Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъня, опасно е!
19.08
Пострадалите от пожара в Българово могат да получат до 5000 лева, ако единственото им жилище е било засегнато от пламъците
18.08
Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната
17.08
Още от категорията
/
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57
Поли Карастоянова за инцидентите по Черноморието: Пред очите ни тази седмица умират невинни хора при нелепи обстоятелства
09:44
Над 1,7 млн. са чуждестранните студенти в европейските страни. У нас липсва екзотика в разнообразието
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.