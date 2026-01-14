Голям пожар избухна в текстилно предприятие в Троян. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч заСигналът за пожара е получен тази сутрен в 09.14ч. в РС ПБЗН-Троян. Инцидентът е станал в склад за текстил, разположен на ул. "Акад. Александър Балевски" в Троян.По първоначална информация на полицията горят материали необходими за производството, като няма данни за пострадали хора.На място на произшествието са били изпратени три противопожарни екипа от районната служба в Троян, два от Ловеч и още два екипа със служители от РД ПБЗН-Ловеч. Огънят бил обхванал цялото помещение.Към момента огънят е овладян, като няма опасност от разрастване на пожара и прехвърлянето му към други сгради. Работата на екипите продължава, като от полицията заявиха за, че екипи ще стоят на място до окончателното му догаряне.