Голям празник е! Българи с често срещани имена имат повод да почерпят!
Дева Мария е родена в галилейския град Назарет. Нейните родители били праведните Анна и Йоаким. Анна произлизала от свещенически род, а нейният мъж от царски.
Въпреки своята праведност, те нямали деца, на които да даряват любовта и вниманието си, затова не спирали да отправят своите молитви към Бога.
Имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир
