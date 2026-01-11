На 11 януари Българската православна църква почита паметта на свети Теодосий Велики, един от най-значимите организатори на ранното християнско монашество.Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен “началник на общежитието". Сам той измивал раните на страдащите в неговите болници и помагал за обслужването на разнообразните просители и поклонници. Св. Теодосий бил погребан във Витлеемската пустиня."Теодосий“ означава "от Бога даден“ или "Богдан“.Денят е белязан от строги духовни послания, а народната традиция го свързва със смирение, въздържание и забрани, които трябва да се спазват за здраве и благополучие през годината.Смята се, че водата в този период е "осветена“ след Богоявление и не бива да се използва за тежка домашна работа. Вярва се, че нарушаването на забраната може да донесе болести в дома.Остри предмети не се използват, за да не се "реже“ късметът на семейството. Жените избягват всякакви ръчни дейности.Денят е предназначен за вътрешно успокоение, а не за важни решения. Според старите вярвания всичко започнато на 11 януари ще върви трудно.Свети Теодосий е символ на смирението. Вярва се, че кавгите в този ден "отварят врата“ за нещастия през годината.Името Теодосий означава "Божи дар“ и е сред най-старите християнски имена, свързани с монашеската традиция.