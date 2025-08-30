Православната църква чества ден на Цариградския патриарх св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски.Носещите името Александър могат да изберат на кой ден да празнуват имен ден, тъй като Православната църквапочита на 30 август паметта на на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски; а на 23 ноемврипаметта на Свети благоверни княз Александър Невски (по стар стил умира на 14 ноември 1263 г.), като денят е и храмов празник на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров - Храм-паметникът Свети Александър Невски в София.На 30 август 1724 година руският император Петър I тържествено пренася мощите на Св. Александър Невски в новата руска столица Санкт Петербург и те биват положени в построената в негова чест и памет Александро-Невска лавра.Един от символите на София – Патриаршеската катедрала в центъра на града ни носи името на княза, известен с победата си над Тевтонския орден в битката на Чудското езеро, провъзгласен за светец от руската православна църква. Александър Невски е патрон на руския император Александър II и названието на храма е израз на благодарността на българите към Русия в лицето на Царя-Освободител.На днешния ден най-голямата катедрала на Балканите – храм-паметникът "Св. Александър Невски" отбелязва своя летен патронен празник. Катедралата, проектирана в неовизантийски стил, е построена в памет на загиналите за освобождението на България от османско иго през Руско-турската освободителна война (1877-1878). Строежът й започва през лятото на 1904 година и завършва през 1912 г., като нужната за това сума от 5,5 милиона тогавашни лева е събрана от лични дарения и държавна помощ. 12 години по-късно, на 30 август 1924 г., храмът е осветен. На 1 януари 1951 г. той е обявен за патриаршеска катедрала, а през 1955 г. – за паметник на културата.