Голям празник е! Много българи имат имен ден!
На този ден имен ден празнуват: Александър, Алекс, Александра, Александрина, Алеко, Сашо, Сашка.
Носещите името Александър могат да изберат на кой ден да празнуват имен ден, тъй като Православната църквапочита на 30 август паметта на на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българска православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски; а на 23 ноемврипаметта на Свети благоверни княз Александър Невски (по стар стил умира на 14 ноември 1263 г.), като денят е и храмов празник на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров - Храм-паметникът Свети Александър Невски в София.
На 30 август 1724 година руският император Петър I тържествено пренася мощите на Св. Александър Невски в новата руска столица Санкт Петербург и те биват положени в построената в негова чест и памет Александро-Невска лавра.
Един от символите на София – Патриаршеската катедрала в центъра на града ни носи името на княза, известен с победата си над Тевтонския орден в битката на Чудското езеро, провъзгласен за светец от руската православна църква. Александър Невски е патрон на руския император Александър II и названието на храма е израз на благодарността на българите към Русия в лицето на Царя-Освободител.
На днешния ден най-голямата катедрала на Балканите – храм-паметникът "Св. Александър Невски" отбелязва своя летен патронен празник. Катедралата, проектирана в неовизантийски стил, е построена в памет на загиналите за освобождението на България от османско иго през Руско-турската освободителна война (1877-1878). Строежът й започва през лятото на 1904 година и завършва през 1912 г., като нужната за това сума от 5,5 милиона тогавашни лева е събрана от лични дарения и държавна помощ. 12 години по-късно, на 30 август 1924 г., храмът е осветен. На 1 януари 1951 г. той е обявен за патриаршеска катедрала, а през 1955 г. – за паметник на културата.
