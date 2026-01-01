Голям празник е днес! Много българи имат имен ден!
Неговите родители били заможни, благочестиви хора, изповядващи Христовата вяра Василий бил много умно дете и получил началното си образование от своя баща, а сетне учил в най-престижните училища. Той усвоил философията, риториката, поезията, астрономията и всички останали светски науки през IV век. След като завършил образованието си пътувал много до Сирия, Палестина, Египет и Месопотамия, Атина.
Когато се върнал от Атина избрал за своето уединение едно кътче край река Ирис. С времето към него се присъединили и други хора, които избрали отшелничеството. През 362 година Василий напуска земите около Ирис и бива ръкоположен за архиепископ на Кесария Кападокийска.
Трапезата на Васильовден
Василий учел на любов към Бога и се борел с езичниците, които по това време извършвали гонения срещу християните. Вършел много чудеса, но починал едва на 49 години, тъй като често боледувал.
На 1 януари на празничната трапеза се слагат погача, баница с късмети и блажни ястия, както и мед, плодове, орехи, жито. Преди празничния обяд или вечеря трапезата трябва да се прекади с тамян, а малките деца да сурвакат за здраве.
Поверията
Както на всеки голям празник, така и на този се гадае за берекет и женитба. Ако ореховите ядки са големи, хубави и здрави, чака ви една успешна година. Момите и ергените слагат в кърпичка под възглавницата си първия залък от празничната баница заедно с късметите. Който сънуват, той ще бъде тяхната брачна половинка.
Днес имен ден празнуват Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Влада, Влайко, Въло, Въла, Въто и други.
Честит празник на имениците!
