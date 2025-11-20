Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
©
"От уличния натиск на група земеделски производители, които без никакъв институционален диалог и без експертен анализ защо е такова състоянието на поземлените отношения в момента, искат да се въведе минимален срок на договорите за ползване на земеделска земя. Искат земите да се отдават само за 5 и повече от 5 години", коментира председателят на асоциацията Евгений Орашъков пред Bulgaria ON AIR.
В България има 3,5 млн. собственици на земеделска земя и голяма част от тях си отдават земите по договори за наем или под аренда, посочи гостът.
Големият проблем, по думите му, е че при 5-годишния период на договора собственикът може развали договора само по съдебен ред - това са разходите за адвокат и държавни такси, а няма сигурност, че ще си получи дължимата сума.
Орашъков смята, че искането е противоконституционно, защото Конституцията казва, че частната собственост е неприкосновена, а отделно България се развива като пазарна икономика.
"Няма как да кажеш на собственика на земята "Ти ще отдадеш земята си за еди какъв си период", настоя той.
Според Орашъков промяната би довела до сериозно ощетяване на собствениците на земеделска земя. Това би имало ефект и върху пазара на земеделска земя.
Председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи съобщи, че средното рентно плащане за 2024 г., според НСИ, е 60 лв. 25 млн. дка се отдават в България - ефектът за няколко години би бил 2-3 млрд., отбеляза той.
Собствениците няма да искат да подписват дългосрочни договори, развалят се само по-съдебен път, изтъкна още веднъж Орашъков.
"Предлагаме собственикът, при неизпълнение на договора, да може да го развали с едностранно волеизявление, това разваляне да се впише в Агенцията по вписванията", заяви той.
