ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям проблем с пратките до САЩ
©
Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в САЩ, предупреждават от родните пощи.
Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща.
Още по темата
/
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции
15:24
Любопитно: Тръмп вече няколко пъти е питал норвежкото правителство за Нобеловата си награда за мир
14.08
Със снимка на Тръмп до "Жигули": Републиканците ще възраждат "великите американски автомобили"
02.08
Любомир Кючуков: Има нова ситуация в международната търговия - протекционизъм, базиран на диктат и шантаж
31.07
Симеон Дянков след сделката между САЩ и ЕС: За България фискалният дефицит може да се увеличи с 0,1-0,2% от БВП
31.07
Милен Керемедчиев: Споразумението между САЩ и Европейския съюз ще има последици за десетилетия напред
29.07
Още от категорията
/
Сарафов разпореди: Делото за тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг ще се разследва от НСлС
17:22
Корнелия Нинова опроверга властта след инцидента със загиналото дете в Несебър и показа документ
16:25
Д-р Мария Шаркова: Болница е осъдена да заплати по 100 000 лева на всеки от родителите на дете, родено с малформации
10:38
Бившият министър Сандов: Щетите върху стопанските и обществените системи в България ще са големи
08:57
Габриела Руменова: Сервитьорите в заведенията са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
08:42
Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил проблемът при фаталния инцидент в Несебър
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.