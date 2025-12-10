Голям жълт диван ще очаква посланията на народа към Слави Трифонов
От днес диванът в "Триъгълника на властта" ще събира послания за лидера на ИТН като част от управляващата коалиция Слави Трифонов.
"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", пишат от младежката организация на ПП
Още по темата
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:06
Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато - клел се е да бъде обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление
08.12
Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Още от категорията
/
Кристина Мауер-Стендер: Употребата на тютюн и никотинови продукти сред млади и възрастни е висока и коства твърде много
09.12
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.