Голяма катастрофа на АМ "Тракия", и двата автомобила са неузнаваеми
Инцидентът е станал в посока София на 36-тия км. Единият от автомобилите е обърнат на страни, а другият е с напълно размазана предница.
От кадрите се вижда, че са се събрали много хора, за да помогнат на шофьорите.
Все още няма информация за пострадали.
/
/
