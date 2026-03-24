Голяма наша банка: На тези дати плащанията с карти, преводите и онлайн банкирането ще са затруднени!
Във връзка с провеждане на планирани тестове на системите на Банка ДСК, са възможни временни затруднения в следните периоди:
27.03.2026 г., 23:00 ч. – 28.03.2026 г., до 03:00 ч.
28.03.2026 г., 23:00 ч. – 29.03.2026 г., до 03:00 ч.
В тези интервали е възможно да изпитвате затруднения при:
- плащания с карти (POS, онлайн и тегления от банкомат)
- преводи (вкл. незабавни плащания)
- интернет и мобилно банкиране (DSK Direct, DSK Online и DSK Mobile, DSK Smart)
Услугите ще бъдат ограничавани и възстановявани поетапно в рамките на посочените периоди.
Съветваме:
- да планирате предварително своите плащания и преводи
- да разполагате с необходимата сума в брой за периода на прекъсванията
Още от категорията
Експерт: Има приет пакт в ЕК, който дава възможност 50% от консумираното електричество да се компенсира с до 50 евро на мегаватчас
21:47
Шофьор на линейка: Вижте дневния ни купон, дайте го на господата в София! Дажбата ни е 1,02 евро за 12-часово дежурство!
23.03
Кардиолог: Стойности под 100 са нормални, от 100 до 400 трябва промяна в начина на живот, на хранене, спорт
22.03
Александър Сано: За февруари сметката ми за ток е над 700 лева! Да те проверява този, от когото се жалиш, е абсурд!
22.03
Зомбори за изборите: Дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината"
21.03
Шофьор признава: Когато магистралата е пълна, избирам да карам с 80-90 км/ч зад камион вместо риска и напрежението
18.03
Магдалена Милтенова: Поскъпването на билетите в транспорта е неизбежно, ако цените на горивата продължат да растат
17.03
