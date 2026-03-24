Банка ДСК предупреди клиентите си. Ето какво съобщиха официално:

Във връзка с провеждане на планирани тестове на системите на Банка ДСК, са възможни временни затруднения в следните периоди:

27.03.2026 г., 23:00 ч. – 28.03.2026 г., до 03:00 ч.

28.03.2026 г., 23:00 ч. – 29.03.2026 г., до 03:00 ч.

В тези интервали е възможно да изпитвате затруднения при:

- плащания с карти (POS, онлайн и тегления от банкомат)

- преводи (вкл. незабавни плащания)

- интернет и мобилно банкиране (DSK Direct, DSK Online и DSK Mobile, DSK Smart)

Услугите ще бъдат ограничавани и възстановявани поетапно в рамките на посочените периоди.

Съветваме:

- да планирате предварително своите плащания и преводи

- да разполагате с необходимата сума в брой за периода на прекъсванията