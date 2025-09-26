ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма промяна с подаването на годишни данъчни декларации!
На срещата в Генерал Тошево представители на НАП обясниха на присъстващите, че годишните данъчни декларации за тази година за физически и юридически лица ще се подават в лева, а не в евро.
"НАП е готова със системите, за да може бизнесът и гражданите да си подават спокойно годишните декларации и декларациите за осигуряването", посочи Анна Кондакова, директор на офиса на НАП в Добрич.
По отношение на бизнеса, от приходната агенция уточниха, че търговците имат гратисен срок до 8 октомври, за да актуализират фискалните си устройства към новите изисквания, предаде БНТ.
"Фискалните бележки, които издават, да съдържат информация по отношение на лева, евро и фиксиран валутен курс", коментира Силвия Александрова, зам.-директор на НАП – Варна.
Част от жителите на Генерал Тошево нямат притеснения от въвеждането на еврото.
Нейка Станчева: Нямам притеснения, защото като се промени, аз още съм добре и знам как да пазарувам.
"Получавам в момента 530 лева пенсия, ще получавам 260 евро. Психологически момент, като цифра. Не че ме притеснява".
Обмяната от лева в евро ще става без такси в банките и в клоновете на "Български пощи" от 1 януари до 30 юни идната година. Експертите предупреждават хората да не се доверяват на измамници, които ще обикалят домовете, за да изкупуват левове. При измама, хората могат да подават сигнали на сайта на КЗП.
