ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
©
Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил едва преди ден.
Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.
С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишно момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата, информира БНТ.
По случая е образувано досъдебно производство.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
"Арестувани са четири лица": Прокуратурата и НСлС с подробности за разследването с "черното тото"
15.10
Обвиниха и задържаха мъж и жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция
10.10
Разследват палежа в кв. "Гоце Делчев", при който загина мъж, като бяха засегнати и 34 автомобила
03.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.