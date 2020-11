Голяма трагедия в семейството на Невена Цонева заради COVID-19

© ac c a c a ca oe e ac. Cao e e a a o oa a aa c oeca, a oee oca oo ceeco o aa eo eo, ece ao ce aa oa, a aeo a eaa ae - e, ea eco aa. aaa a eaa eea oea - o a o Ceeo ea oe, oa ce oe e ao a, e oa a 6 oe ce coe o o-19, e "".



a oaa a aa coea o ec oec "oo oo", eo ea ooee cea aa oa. e o a a e e oeaa ceeaa ae. eo oee, oe a e ae a cee c a aa ecoo.



oe acoe ce ao aa ѝ oa, eea oea ae a ee oo "aca ee" o oa . Ca ce, e ce e a acaa a aa. e aa, eea ce ca eeo cc aaaa.



ea e oaa ce a, ae ooe cae a a aa.



a-oe ce e e eea oea - ae o a a, ec ac o ea a - e. e eo o aa c ee, o, ae aa a, a ec ce oaoaa c ce.



"e, e ca e! eace, aooe c oe e", aca oa oaea, coca a ee ececa Ecao-o oec "Ceeo".



"E ae oe, a o, ca, oe, eeoe ae eao oecoac ee e e ce ac. aoa a co a oeo e ae a oa e a e o e e oee!", aca ec aa a ea.



ea oe e aa a a c e cao eoa a Ceeo. Cae oo aa, oaa a a e aaa cea, a ae oo e ao a a cee c, a a oce ea ce ee oo o o ec eao aoa o.