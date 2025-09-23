Сподели close
Катастрофа между тежкотоварен автомобил и две леки коли е станала на АМ "Хемус" в посока София, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики във Facebook.

Инцидентът е възникнал на АМ "Хемус" в посока София, малко след моста над с. Елешница.

Към момента няма данни за жертви и за сериозно пострадали хора.

В района на катастрофата има задръстване, като то започва от Гара Яна, съобщават пътуващи по автомагистралата.