Катастрофа между тежкотоварен автомобил и две леки коли е станала на АМ "Хемус" в посока София, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики във Facebook.Инцидентът е възникнал на АМ "Хемус" в посока София, малко след моста над с. Елешница.Към момента няма данни за жертви и за сериозно пострадали хора.В района на катастрофата има задръстване, като то започва от Гара Яна, съобщават пътуващи по автомагистралата.