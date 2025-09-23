ЗАРЕЖДАНЕ...
Голямо задръстване на АМ "Хемус", след сблъсък между тежкотоварен автомобил и две леки коли
© Маньо Гълъбов/Facebook
Инцидентът е възникнал на АМ "Хемус" в посока София, малко след моста над с. Елешница.
Към момента няма данни за жертви и за сериозно пострадали хора.
В района на катастрофата има задръстване, като то започва от Гара Яна, съобщават пътуващи по автомагистралата.
