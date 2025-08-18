Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Голяма опашка от автомобили се е образувала след ГКПП Кулата – Промахон на границата ни с Гърция. Това съобщават пътуващи в социалните мрежи. 

Кадрите показват, че се е събрала доста голяма колона от изчакващи автомобили, а шофьорите уточняват, че задръстването е преди пункта за събиране на ТОЛ такси. 

Ситуацията не е непозната през летните месеци. Българи, пътували вчера по този маршрут, споделят, че са попаднали в същата ситуация и се хвалят, че в крайна сметка са пуснали всички и то без да плащат ТОЛ такса.