Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Кадрите показват, че се е събрала доста голяма колона от изчакващи автомобили, а шофьорите уточняват, че задръстването е преди пункта за събиране на ТОЛ такси.
Ситуацията не е непозната през летните месеци. Българи, пътували вчера по този маршрут, споделят, че са попаднали в същата ситуация и се хвалят, че в крайна сметка са пуснали всички и то без да плащат ТОЛ такса.
