ЗАРЕЖДАНЕ...
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
© Фокус
Преди предстоящите три почивни дни заради празничния 22 септември километричните тапи на АМ "Хемус" започнаха още от обяд и продължават и към този час.
Освен почивните дни друга причина е ремонт от 0 до 8 км на аутобана в платното за София, но и предстоящите три почивни дни. Трафикът преминава двупосочно в платното за Варна.
Задръстване по АМ "Тракия" се образува в също обедните часове. Катастрофа с товарен автомобил при км 209, в посока Бургас създаде сериозни затруднения.
Към 21 часа задръстванията продължават. Пътуващи съобщават, че се заформя тапа край Пазарджик, посока Бургас. Евентуалната причина е запалил се именно в този участък автомобил.
Още от категорията
/
Диян Стаматов с пет варианта за прилагане на забрана за ползване на мобилни телефони в училище
15:50
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите
15:34
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
14:08
Атанас Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната
13:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.