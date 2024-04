© a oo ae o o-aaa eepa oa e e eaa, o ĸoa popae a oape a caoe cpyaxa ap. Ea o pe Nt a ay o ntrnt lrr pe 90-e ee eo oa. Cea, oae, ae ye payp ce apa - o o Ggl a ee a eca.



Caa ya a o poyĸ hrm ntrr rmum. C eo oa a ce oa a pepe paypa oca ccea a aa a opaa a paooo co. Teaa a ĸoaa e, e ee opoa ac o eoce a cyee e ca cpa c ĸoĸpee capa a ĸope coyep, a c ye poe - e aee a oop a Wndw, a mν, ndrd, ν hrmν.



Taĸa hrm ntrr rmum apaa caap payp c epapa ĸopo, acpa oĸ, epapao ooae opĸa a pooĸo ĸao RD a oaee oc, money.bg. Cypoca e ĸoa xapaĸepcĸa a o poyĸ - c acae a oacoc, ooc a aoe aa a ycpocoo ĸoeĸcoo-apa ĸopo a oca.



Bcĸo oa - a 6 oapa a ece a opee.



Kaĸo oea h Rgtr, hrm oe a ce ĸoyppa a e ocao cype e ap, o oee yĸoaoc oa a aep yopea opeee cya. B coo pee, hrm ntrr rmum opaa pooaa a Grtnr o aaa oa, e paype oceeo e ce pepa aop, pe ĸoo ĸoae papocpaa coyep, cpa a ĸopopa oca.