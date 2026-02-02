Google награди INSAIT към СУ с половин милион долара
Финансирането ще даде допълнителни възможности на изследователи в INSAIT да работят по ключови проекти в стратегически направления като компютърно зрение, роботика, машинно обучение и др., насочени към създаването на технологии с глобално значение.
Наградата затвърждава дългосрочното партньорство между INSAIT и Google и подкрепя мисията на Института да провежда научни изследвания на световно ниво в България, утвърждавайки страната ни като важен център за развитие на изкуствения интелект и високите технологии в региона, Европа и света.
