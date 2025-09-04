Сподели close
Google отново функционира. Достъпът до търсачката е възстановен.

Хиляди потребители нямаха достъп до Google и всичко под шапката му в продължение на близо час. 

В това число влизат Youtube, Gmail, Google drive, Google Translate и други.

Припомняме, че проблемът беше генерален и засегна както Югоизточна Европа, така и части от САЩ.