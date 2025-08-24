Сподели close
Гори земеделска кооперация в казанлъшкото село Кънчево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в региона за "Фокус".

От полицията съобщиха, че сигналът е изпратен към 21:35 ч., а на място са изпратени екипи на пожарната.

По неофициална информация от очевидци в една от постройките е имало крави, като над 15 животни са изгорели.