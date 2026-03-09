Горивата поскъпнаха само за денонощие – данните от вчера до днес
За хората, които карат коли на газ, също има тенденция към поскъпване - с 1 цент до 0,62 евро.
От началото на февруари досега
В рамките на месец февруари бензин А95 е скочил от 1,23 евро на 1,26 евро. А само за последната седмица средната цена е скочила до 1,33 евро.
При дизела нещата са по-зле. За февруари цената му е скочила от 1,26 евро за литър на 1,29 евро. А за последната една седмица е скочил на 1,41 евро - тоест над 10 цента за седмица.
Суровият петрол сорт "Брент" в момента е 105 долара за барел, миналата седмица в понеделник беше 78 долара, а в събота, когато започна войната се търгуваше за 67 долара. Тоест с почти 40 долара е поскъпнал за 7 дни, като снощи е стигал и 120 долара за барел.
Подобни високи нива не са достигани от 2022 година, когато започна войната в Украйна. Прогнозата на експертите е, че скокът ще се отрази по-сериозно у нас след около 2 седмици – когато по-скъпият нефт бъде доставен. Анализът им показва обаче, че към днешна дата кривата на цените по бензиностанциите в България върви по-плавно нагоре спрямо други европейски страни.
Калкулациите на финансовия министър Георги Клисурски, че цените са се повишили с между 7% и 9%, експертите коментират така:
"Може би са били при 87–90 долара. Сега в момента цената е 119 долара. Много е висока. Това е около 20% нагоре. Цената е вдигната от днес, а доставката на по-скъп нефт ще бъде след около две седмици", обясни пред NOVA Вaлентин Кънев, председател на Балканската и Черноморската петролна и газова асоциация.
През Ормузкия проток преминават около 20% от световното количество нефт. Но за Европа този процент е по-малък.
"За 2024 година около 80 милиона тона от вноса на Европейския съюз са зависими от този Персийски нефт. А общото потребление е над 600 милиона тона. Така че не е много голяма част. Цените се вдигат, защото това е глобална стока, която влияе навсякъде", обясни Кънев.
Въпреки това факторът "цени на световния пазар“ ще влияе все по-силно, особено ако конфликтът в Близкия изток се проточи.
"Ако от началото на конфликта в Иран у нас на колонките имаме увеличение например на бензина с около 7 евроцента, то за същия период в Германия цената на бензина се е вдигнала с около 35–40 евроцента. Това е наистина много сериозна разлика", заяви Румен Радев, председател на УС на АИКБ.
"България, ако сега се намира в по-благоприятна позиция, би могла да я задържи за известен период от време, който най-вероятно няма да е по-дълъг от 1-2 месеца. Всичко зависи от нашия резерв, с който разполагаме в момента, от възможността за внос не само на нефт, както и от работата на нашата собствена рафинерия", обясни икономистът Косьо Стойчев.
На този фон експертите отчитат, че цената на газа, която обикновено по-лесно се влияе от измененията на световния пазар, в Европа засега остава стабилна.
