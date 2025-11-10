Горивата скочиха осезаемо в последните 20 дни
© Фокус
Преди обявяването на американските санкции срещу "Лукойл“ най-ниските цени на бензина бяха около 2,40 лв., а сега горивото струва с около 4 стотинки повече. При дизела увеличението е по-осезаемо – до 10 стотинки на литър.
Хората на колонките признават, че покачването не е драматично, но започва да тежи на бюджета:
"4-5 стотинки, може би. Поносимо е, но вече се замислям за електрическа кола,“ сподели пред bTV шофьор.
Други търсят начини да компенсират повишението:
"Тук зареждам заради отстъпката за дизела. Иначе се усеща,“ казва клиент на бензиностанцията.
Още по темата
/
Д-р Иван Хиновски: "Лукойл" може да ни осъди, ако престъпим основни принципи на международното право
13:24
Плевнелиев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Каквото и да се направи в посока национализация, това ще взриви бизнес средата у нас
09.11
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лукойл" и съм сигурен, че ще го получим
09.11
Костадин Ангелов: Назначаването на особен управител има за цел да гарантира стабилността на доставките
09.11
Асен Асенов: Ще получим количествата гориво, които се намират на територията на Унгария и Словения
08.11
Нинова за новия закон за "Лукойл": Риск някой ден руската страна да заведе дело и да си търси правата
08.11
Политолог: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори
08.11
Още от категорията
/
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
14:38
Евростат отчита лек ръст на търговията на храни, напитки и тютюневи изделия у нас на годишна база
14:36
Евродепутат е категоричен: Много спешно трябва да се промени Законът за българското гражданство!
11:35
Захарова за оставките в ВВС: Те разпространиха лъжи за фронта, фалшиви новини за Сирия, за Буча, това няма край
10:15
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10:05
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Предприемач: Срам ме е!
10:05
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.