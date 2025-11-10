Лек скок в цените на горивата отчитат бензиностанциите в страната през последните три седмици. На обект в центъра на София бензинът се продава за около 2,39 лв./л, а дизелът – 2,46 лв./л. Само за 20 дни стойността на масовите горива се е повишила с около 10 стотинки, показват средните данни за пазара.Преди обявяването на американските санкции срещу "Лукойл“ най-ниските цени на бензина бяха около 2,40 лв., а сега горивото струва с около 4 стотинки повече. При дизела увеличението е по-осезаемо – до 10 стотинки на литър.Хората на колонките признават, че покачването не е драматично, но започва да тежи на бюджета:"4-5 стотинки, може би. Поносимо е, но вече се замислям за електрическа кола,“ сподели пред bTV шофьор.Други търсят начини да компенсират повишението:"Тук зареждам заради отстъпката за дизела. Иначе се усеща,“ казва клиент на бензиностанцията.