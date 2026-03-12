Готова ли е България да използва реалния потенциал на един от най-конкурентните си отрасли?
©
В навечерието на предстоящата предизборна кампания за парламентарните избори асоциацията инициира това допитване с ясна цел – да очертае реалните очаквания на туристическия бизнес и да проследи дали и как туризмът ще намери място сред приоритетите в програмите на политическите партии.
Резултатите очертават ясна картина – секторът настоява за по-стратегически подход, дългосрочна визия и по-тясно партньорство между държавата и бизнеса, съобщава Асоциацията.
Курортите се нуждаят от нова законова рамка
Според голяма част от участниците досегашните частични законодателни инициативи не решават проблемите на националните курорти. Преобладаващото мнение е, че е необходим изцяло нов Закон за националните курорти, който да създаде ясна рамка за управление и развитие.
Наред с това значителна част от анкетираните подкрепят и идеята за реална децентрализация – част от туристическите приходи да остава на местно ниво, за да могат общините да инвестират в инфраструктура и управление на дестинациите.
Въздушната свързаност е ключов приоритет
Когато става дума за най-спешните политики, които партиите трябва да включат в програмите си, най-ясно се откроява темата за въздушната свързаност. Почти всички участници посочват, че увеличаването на редовните и чартърните полети е критично важно за развитието на туризма.
Две трети от анкетираните поставят и силен акцент върху предвидимата данъчна политика и икономическата стабилност като ключови условия за инвестиции в сектора.
Сериозно внимание получава и проблемът с кадрите – мнозина настояват за реформи в образованието и по-гъвкави механизми за привличане на работна сила.
Бизнесът е готов да участва в рекламата на България
Проучването показва, че голяма част от представителите на индустрията са готови да участват в публично-частни партньорства за финансиране на туристическа реклама. Основното условие е да има прозрачни правила и ясна споделена отговорност между държавата и бизнеса.
Критична оценка за националната реклама
По отношение на ефективността на националната туристическа реклама доминира критично мнение. Огромна част от участниците смятат, че средствата не се използват достатъчно ефективно и че липсва ясно насочване към конкретни пазари.
Като най-ефективен модел мнозинството посочва съвместни маркетингови кампании с големи туроператори и авиокомпании, както и по-активно използване на дигиталните канали.
Туризмът трябва да бъде стратегически сектор
Почти единодушно участниците в проучването подкрепят идеята входящият туризъм да бъде разглеждан като стратегически сектор за икономически растеж, подобно на практиката в редица европейски държави.
Най-често посочваната пречка пред достигането на нивата на конкурентни дестинации е липсата на ясно държавно признание на туризма като стратегически икономически отрасъл. Много участници посочват и подценената роля на сектора в бюджетната политика, както и хроничния недостиг на кадри.
Без полети няма сезон
Според огромна част от анкетираните привличането на нови авиокомпании и линии е ключово за устойчивостта на туристическия бизнес. За много дестинации полетната програма на практика определя възможността за развитие на сезона.
Сред най-често подкрепяните мерки са стимули за нови маршрути, фондове за насърчаване на полети към регионалните летища и по-активна дипломатическа политика за улесняване на визовите режими за туристи от далечни пазари.
Предизборният тест за политиците
С проведеното проучване Българската хотелска асоциация поставя въпрос, който ще стои пред политическите партии в предстоящата кампания – ще бъде ли туризмът признат като стратегически сектор за икономиката или ще остане в периферията на публичните политики.
За туристическия бизнес отговорът на този въпрос ще покаже дали България е готова да използва реалния потенциал на един от най-конкурентните си отрасли.
Още по темата
/
Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
11.03
ЦИК: Консултациите за съставите на СИК да започнат не по-рано от 12 март, за да се избегнат масови смени на членове преди изборите
11.03
Румен Христов: Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти
11.03
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
10.03
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
10.03
Още от категорията
/
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12:23
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.