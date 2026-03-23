Говорителят на ЦИК: Научихме с изненада за създаването на консултативен съвет към Министерския съвет
©
По думите ѝ липсата на участие на Избирателната комисия в подобен формат е "малко странна“, особено предвид ролята на комисията като основен орган по управление на изборния процес в страната.
Тя посочи, че това не е изолиран случай, като припомни и друга ситуация, при която ЦИК не е била първоначално включена в междуинституционални действия: "Наскоро бяхме изненадани, че прокуратурата събира институции за подготовка за вота и пресичане на изборните нарушения.“
По темата за сигналите за изборни нарушения, за които по-рано съобщиха от МВР, Матева заяви, че такава информация не е постъпвала в комисията.
"Не е пристигнала в Централната избирателна комисия такава информация, така че няма как да отговоря на този въпрос“, коментира говорителят на ЦИК.
Тя подчерта, че е "нормално“ институциите да обменят информация, когато има заявено партньорство по време на изборите.
Относно работата с прокуратурата, Матева отбеляза, че този път има ангажимент за по-добра координация.
"Подадохме им конкретните постановления на съответните прокурори, така че ще извършат проверка и ще дадат указания“, обяви тя.
ЦИК подготвя и информационна кампания за гласуването, включително демонстрации с машини и разяснения за хартиените бюлетини. Целта е да се намалят грешките и недействителните гласове.
"Ще правим, разбира се. Готови са машините с демо версиите вече“, каза Матева и призова медиите да съдействат за информиране на избирателите.
Кампанията на комисията тази година е под мотото "Ще гласувам, защото...“, като гражданите могат да допълват посланието със свои аргументи.
От ЦИК отчитат и повишен интерес към гласуването в чужбина, като подадените заявления вече надхвърлят 44 000. Комисията заявява готовност да осигури условия българските граждани зад граница да упражнят правото си на вот.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.