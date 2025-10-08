Мегапроектът за трансформация на някогашното атинско летище в "град на бъдещето" се превръща в магнит за купувачи и инвеститори от всички континенти, пишат гръцки медии. Според данните, представени от Александрос Мулас, главен търговски директор "Жилищна недвижимост" на Lamda Development, към момента интерес към жилища в мегапроекта са проявили над 17 000 потенциални купувачи от повече от 110 държави.Около 65% от интереса идва от Европа, 15% от САЩ и 12% от Близкия изток, като силно присъствие се отчита и от Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Турция и Швейцария. Според Мулас, профилът на купувачите е изключително разнообразен. Срещат се семейства, търсещи постоянен дом, както и инвеститори, които виждат проектa като възможност за стабилна доходност.Преди по-малко от месец стана ясно, че сред тях са и наши сънародници, които традиционно активно проявяват интерес към имоти в гръцката столица. Нашумелият проект за "smart град" в Атина "предизвиква голям фурор сред българите и буквално имам по няколко срещи всяка седмица, свързани със запитвания за имоти там". Това коментира в специално интервю за Money.bg Александра Дянкова, мениджър Международни пазари и комуникации в Unique Estates, част от Realto Group.Почти половината от купувачите (47%) гледат на имотите в Елиникон като на инвестиционна възможност с очаквана възвръщаемост между 5% и 7% в случай на отдаване под наем.Други 29% избират жилище за постоянно пребиваване, 21% - за втори дом, а едва 3% търсят имот, за да получат гръцка "Златна виза", показват още данните. Най-голям интерес се наблюдава към 2-стайни и 3-стайни апартаменти (43% и 29%), като финансирането се осигурява основно от гръцки банки.Силното търсене вече е довело до разпродажба на всички крайбрежни имоти. Емблематичната Riviera Tower, която достига 32 етажа, е напълно разпродадена, а подобна е ситуацията и в Cove Residences - комплекс със 115 луксозни къщи.Любопитното е, че в Riviera Tower средната цена достига €13 700 на квадрат, докато в Cove Residences тя е около €11 000.В жилищния квартал около търговския център The Mall Athens, където ще бъдат изградени 28 сгради, цените започват от €7 000-8 000 на кв. м и достигат €11 000 на кв. м в по-престижните зони като Park Rise.Общо 93% от наличните жилища в първите етапи вече са продадени или резервирани.Lamda Development вече обяви новия квартал - "East Village", който ще се развива в източната част на комплекса. Един от бъдещите му обекти - "Skyline Havens", дело на Liakos Architects, ще включва 150 луксозни апартамента с курортни удобства като басейни, фитнес, детски площадки и консиерж услуги. Завършването се планира за 2028 г.През следващите 18 месеца ще приключи първата фаза от проекта - около 1500 жилища от Lamda и още 500 от партньорски инвеститори. До края на 2028 г. ще бъдат изградени приблизително 2000 единици, а нови комплекси ще се пускат поетапно още от края на 2025 г.След първоначалния интерес, доминиран от гръцки купувачи, тенденцията вече е подчертано международна. Американците и австралийците показват готовност да плащат повече, докато европейците и инвеститорите от Близкия изток залагат на дългосрочна възвръщаемост, разказват от Lamda.В рамките на проекта се очаква изграждането на общо 10 000 жилища, като почти всички налични от първите етапи вече са ангажирани.След своето приключване, Елиникон ще се превърне в една от най-големите зелени градски зони в Европа, територия, която днес е 70% бетон, ще стане 70% зелени площи.