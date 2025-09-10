Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Новият протест на Инициатива "Правосъдие за всеки“ ще се състои в петък, 12 септември, от 18:30 ч. пред Съдебната палата в София под мотото: "Отпор срещу диктатурата! Свобода за Благомир Коцев!“.

В този ден, след дълго забавяне, в Софийския градски съд се гледат исканията за изменение на мерките за неотклонение по софийския и варненския случай, определяни като политически атаки. Също в петък Апелативният съд във Велико Търново ще се произнесе като втора и последна инстанция по мерките за неотклонение на четирите момчета, които бяха задържани след скандала с полицейския шеф в Русе, припомнят организаторите на протеста.

Ще се присъединят към протеста и варненци, които още в 10:30 ч. ще са пред Съдебната палата, за да подкрепят своя кмет.