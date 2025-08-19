ЗАРЕЖДАНЕ...
Гражданите и бизнесът ще си отдъхнат – бюрократщината с Имотния регистър намалява
Новият достъп ще позволи на АГКК да извършва проверки на представяните от заявителите актове за собственост, преди да бъдат вписани промени в кадастралния регистър, като временна мярка до въвеждането на имотен регистър и осъществяване на двустранна връзка с кадастралния. "За нас това е резултат от целенасочена работа и постоянно сътрудничество с Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието. Достъпът в реално време до Имотния регистър е важен междинен етап, който ще повиши сигурността на имотния пазар още преди окончателното въвеждане на Имотния регистър в пълния му обем. Важно е да се отбележи, че мярката ще доведе до допълнително натоварване на нашите експерти по места, чиято основна дейност е поддържането на кадастралната карта в актуално състояние“, смята инж. Георги Георгиев, изпълнителен директор на АГКК. По думите му мярката е и ключов етап към изграждането на пълната двустранна връзка между Имотния регистър и кадастралната карта и регистри, предвидена в Закона за кадастъра и имотния регистър.
Нововъведението идва в момент на рекорден обем на вписаните сделки с недвижими имоти, отчетен от Агенцията по вписванията – над 66 800 за първото полугодие на 2025 г. При този ръст на активността, сигурността и точността на вписванията в кадастралните регистри са приоритет номер едно и за двете институции. АГКК уверява, че ще продължи да работи активно за модернизацията на системите и осъществяването на двустранната връзка на регистрите за гарантиране на защитата на правата на собственост.
