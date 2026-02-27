Гражданка: Инвестирах 5000 лева в климатик, но разходите за ток не намаляха
©
Един от конкретните сигнали е от Петрич. Величка Дончева твърди, че от април 2025 г. насам месечните ѝ сметки за ток показват сериозни колебания, които според нея не съответстват на реалното потребление в домакинството.
"Просто реших да проверя как варират месечните ми сметки и останах шокирана. За април, когато дори бях в болничен и отсъствах, сметката е 547 лева. Предният месец бе над 600 лева. Разликата е минимална“, разказа тя.
В жилището живеят тя и 13-годишното ѝ дете. Съпругът ѝ работи в друг град и се прибира рядко, средно по ден в седмицата. Семейството се е завърнало в България преди около година след престой във Великобритания и по думите ѝ е инвестирало в нови енергоспестяващи уреди.
Най-сериозната покупка е климатик на стойност около 5000 лева, избран с цел намаляване на разходите за отопление.
"Инвестирахме, за да има спад в разходите за ток. Оказа се, че няма никакъв спад. Разочаровани сме, ззащото дадохме толкова пари и няма ефект“, коментира Дончева пред bTV.
На 23 февруари тя подава официална жалба до електроразпределителното дружество, като представя документи за отсъствие от страната през предходни периоди с цел сравнение на потреблението.
От дружеството потвърждават, че сигналът е получен и че в законоустановения едномесечен срок ще бъде изготвено становище. Междувременно на 25 февруари е извършена проверка на място. Според съставения протокол не са установени нередности.
От Комисия за защита на потребителите изискват от електроразпределителните дружества пълна информация относно начина на формиране на сметките и отчетите при сигналите за необичайно високи начисления.
Потребителски организации призовават гражданите при съмнение за некоректно отчитане да подават жалби и да настояват за проверка, като представят всички налични документи, свързани с потреблението и обстоятелствата в домакинството.
Още по темата
/
Премиерът: Темата за тока се политизира, сметките не са изненада. Същото е и с водата - това е заложена бомба за служебния кабинет
12:14
Шефът на КЗП за високите сметки за ток: Един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав
26.02
Александър Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса – става 1600 вата
24.02
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
21.02
Министърът на енергетиката поиска подробна информация за хода на проверките относно високите сметки за електроенергия
20.02
Още от категорията
/
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
Български лозя заболяха от страшна болест – лозарите и винопроизводителите са пред сериозно изпитание
26.02
Цената на водата скача – колко потребява дневно всеки член на домакинството, за да си сметнем с колко
26.02
Пламен Камбуров: В ръцете на този, който не го владее, автомобилът е предпоставка за много сериозни катастрофи
26.02
Явор Пенчев: Целенасочено се разпространяват неверни и манипулативни твърдения за обществена поръчка за скринингови тестове за рак!
26.02
Microsoft: В България AI агентите бързо се превръщат в дигитални сътрудници в бизнеса и могат да бъдат риск за сигурността
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.