Независимо дали планираме да отседнем по работа или пък за по-дълга почивка, едва ли се замисляме много покрай престоя си в хотела. Но така вероятно допускаме често срещани при повечето хора грешки. Ето какво забелязват служителите на рецепция и мениджърите в хотели и ни съветват да променим, за да бъдем по-доволни от преживяването си, пише Lifestyle.bgМоже и да си мислим, че резервирането на престоя ни в хотела чрез посредник ни спестява пари и може да бъде по-удобно, но всъщност има своите недостатъци. Така например може да се окаже, че хотелът не може възстанови вече заплатената от нас сума, ако пътуването ни бъде отменено. Освен това е по-малко вероятно да получим по-добра стая.Много хотели предлагат удобства и услуги, от които голяма част от гостите не се възползват, просто защото не са знаели за тях. Такива могат да бъдат например възможността за допълнителни възглавници за леглото в стаята, препоръки за местни забележителности, туристически обиколки или безплатни тренировки по спорт.Често се случва човек за забрави четката или пастата си за зъби. Но освен малки опаковки с шампоан и душ гел, хотелите разполагат и с други продукти и принадлежности за лична хигиена, които могат да ни бъдат предоставени при поискване.Не си запазваме час за спа или ресторант предварителноАко искаме да се възползваме от спа услугите или ресторанта в желаното от нас време, е добра идея да го направим скоро след като резервираме стаята си. Причината е, че часовете се запълват бързо, тъй като освен гостите на хотела, резервации правят и местни жители в близост.Свикнали сме с идеята, че хотелите имат конкретно определени часове за настаняване и напускане. Въпреки това обаче можем да се възползваме от гъвкавост, в случай че се налага да пристигнем по-рано или пък имаме нужда от допълнителен час, за да се приготвим преди да освободим стаята. Ако уведомим предварително по възможност, в хотела не биха ни отказали да променим часовете ни за настаняване или напускане, пише HuffPost.Служителите на хотела се интересуват от това дали престоят ни е бил приятен. Но няма да знаят как могат да го направят по-добър, освен ако не им кажем. Затова в случай че имаме нужда от нещо, притеснения или препоръки, е добре да ги адресираме на момента - персоналът ще се постарае да се отзове на молбата ни.