Сондажният кораб Noble Globetrotter I, нает от OMV и NewMed Energy, отплава за проучвателни сондажи за газ в български води.Офшорният добив е сериозна опасност за живота в Черно море и поминъка на местните общности. Черно море е дом на делфини, риби и безброй други видове, които и сега са подложени на редица заплахи – замърсяване, военни действия, еутрофикация, свръхриболов. Потенциалните петролни разливи, течове на метан и химични отпадъци, характерни за офшорния добив на изкопаеми горива, биха имали сериозни дългосрочни последици върху крехката екосистема в нашето затворено море. Това се казва в позиция на "Грийнпийс“ – България."Правителството ни реши с лекота и без обществена дискусия да отдаде части от българската акватория на Черно море за добив на нефт и газ. Управляващите не взеха предвид до какво може да доведе подобна дейност. Компаниите, получили концесията, са прочути по цял свят с разрушителните последствия, които работата им има както за природата, така и за местните общности. Офшорният добив на газ не е път към енергийна независимост, а задънена улица на още по-голяма зависимост от замърсяващи изкопаеми горива. Енергийната система на бъдещето е основана на възобновяеми източници на енергия като слънце и вятър“, заяви директорът на "Грийнпийс“ – България Меглена Антонова."Когато застрашаваш морето, застрашаваш и местните общности“, заяви още тя. "Именно те биха платили най-голямата цена, защото поминъкът им е изграден върху туризма и риболова. Чуждите корпорации са щедри на обещания за нови работни места, но практиката показва, че тези работни места ще са за нискоквалифициран труд. Затова пък добивът на газ заплашва съществуващите благодарение на местния бизнес работни места и самия начин на живот в крайбрежните райони.“У нас няма обществен консенсус за рисковия проект. "Грийнпийс“ – България стартира петиция срещу добива на газ в Черно море, която досега е събрала над 21 000 подписа. Освен че е опасност за бъдещето на Черно море, изкопаемият газ не води до енергийна независимост, а до нови зависимости. България се нуждае от истински енергиен преход към възобновяема енергия – това е единственият път към сигурно и устойчиво бъдеще.