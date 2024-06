"Грома Холд" ще е генерален спонсор на второто издание на L'Etape Bulgaria by Tour de France

© "Пътят към върха“ – с този слогън стартира кампанията "Грома Холд“ – компанията, която тази година ще бъде спонсор на второто издание на L'Etape България от Tour de France. То ще се проведе отново през лятото, на 27 и 28 юли, в района на Велинград.



Легендарното колоездачно състезание е част от световната верига L’Etape by Toure de France, а организатор от българска страна е Спортен клуб "Спорт за всички - София“.



"За нас партньорството ни с L’Etape Bulgaria by Toure de France е важна оценка за дейността ни, защото с помощта на това международно признато състезание ние показваме пътищата, които изграждаме, не само като строителни обекти, но и като цялостно позитивно изживяване. Миналата година помогнахме за обособяването на първата в историята на състезанието предизвикателна гравел отсечка. Тази година надграждаме партньорството си и влагаме още повече енергия в това състезанието да бъде по-мащабно и успешно. Удовлетворени сме, че пътищата, които градим- дори и в най-трудно достъпни региони като Родопите- придават европейски облик на българските населени места, свързват хората и местните общности и отварят нови възможности за култура, спорт и бизнес“, казва Виктор Велев, управител на Грома Холд.



Първото издание на легендарното колоездачно състезание у нас премина при огромен интерес. Над 850 участника от 22 държави се включиха в старта. Средната им възраст бе 40, 4 години, а 85 от тях бяха жени. Най-възрастният участник бе на 79 г.



L’Etape Bulgaria by Tour de France бе втората най-голяма надпревара на Балканите под егидата на световната колоездачна марка Tour de France (след Румъния и Гърция). Състезанието в България се проведе по специално избрано живописно трасе в района на Родопите, включващо две дистанции – дълга (102 км.) и къса (57 км.), при максимална денивелация от 1700 метра.



Младата надежда в ски спорта Борислав Хаджистоянов от Разлог спечели дългата дистанция на 102 км. с време от 2 ч. 56 мин и 4 сек. На късата дистанция от 57 км. най-добър бе именитият ни колоездач Данаил Петров, който пребори трасето за 1 ч. 44 мин и 51 сек.



Всички участници посрещнаха одобрително предизвикателството, което им бяха подготвили организаторите – гравел отсечка между родопските села Цветино и Горна Дъбева. Подобно предизвикателство подлага на изпитание не само бързината, но и техниката на колоездачите. Гравел отсечката бе заравнена и подготвена според специалните изисквания именно от техника и екипи на компанията Грома холд.



"Компанията ни остава трайно ангажирана с подкрепа за културни и спортни инициативи. Освен L’Etape Bulgaria by Toure de France ние подкрепяме и женския футболен отбор "Спортика“ в Благоевград, защото вярваме, че спортът помага не само за изграждане на характер и хъс, но и за създаване и поддържане на общности“, казва още Виктор Велев.



"Без подкрепата на Грома Холд успехът на L’Etape by Toure de France нямаше да е възможен. Удовлетворени сме, че в лицето на тази сериозна компания-лидер в инфраструктурното строителство – имаме не просто спонсор, но и истински съмишленик в подкрепа на каузата на колоезденето в България“, казва Даниел Дуков, организатор на състезанието, Грома Холд е с повече от 23 години история зад гърба си и над 500 изпълнени обекта в България и региона в сферата на строителството и поддръжката на пътища и инфраструктурни проекти. Грома Холд работи и в областта на ВиК обекти, пречиствателни станции и високо строителство. Разполага и с перфектно оборудвана производствена и техническа база.



Регистрацията за второто издание на L'Etape България от Tour de France вече е отворена за всички желаещи да преживеят легендарната колоездачна надпревара в региона на Западните Родопи: https://bit.ly/3uY3I5H