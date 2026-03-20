Гроздан Караджов.
Ето как продължава публикацията му:
Затова днес съм особено щастлив, че нещата се променят. Днес пристигнаха първите два нови влака "Шкода“. Оттук нататък всеки месец ще идват по още 4 и до 31 август трябва да имаме 25 нови влака. И след като минат задължителните изпитания и бъдат сертифицирани от ЕС, те ще започнат да се движат и в България.
Мотрисите са предназначени за крайградски превози, имат по 4 секции, 333 места втора класа, максимална скорост за придвижване от 160 км/ч.
Влаковете имат 2 места за лица с намалена подвижност, ползващи инвалидни колички, 4 места за велосипеди и 2 места за детски колички.
Имат климатици, Wi-Fi, контакти, USB портове, акустична и визуална информационна система, рампи за хора с увреждания, система за преброяване на пътниците, 100% покритие с видеонаблюдение и др. Изобщо всичко, което е нужно, за да бъде пътуването комфортно.
Както знаете, подписахме договор и за още 35 влака "Алстом“, първите 12 от които трябва да дойдат до края на август, а останалите – до края на юни 2027 г.
И ако новите влакове са първата птичка на настъпващата и в железопътния транспорт пролет, то голямата стъпка бе направена вчера от Народното събрание с приемането на второ четене на Закона за обществения транспорт. Той е основата за провеждането на ключовата реформа, която създава национална транспортна система, единния електронен билет и поставя пътника в центъра на транспортната политика, а железницата като гръбнак на пътническите превози в България. Това е рамката, която ще даде смисъл на тези инвестиции – повече свързаност, по-добро планиране и реална алтернатива на хората в цялата страна.
Разбира се, това не е достатъчно, за да бъде пътуването с влак истинско удоволствие по всички линии в цялата страна. Трябва не само да се поднови целият подвижен състав, но и да се модернизира жп инфраструктурата. Но е едно добро начало.
Петър Кичашки: Гюров не си дава сметка, че удря националните геополитически интереси на България
20:53
Министър Адемов: Когато говорим за цена на водата, за структурните проблеми на сектор водоснабдяване, това има и своите социални измерения
16:18
Дечев: Образувани са 45 досъдебни производства, свързани с изборни нарушения, на предните избори за същото време са били 4
16:17
Омбудсманът: Постъпили са 800 жалби за завишаване на сметките за ток, гражданите имат право да получат отговор!
12:57
